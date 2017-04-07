Україна планує вийти на ринки зовнішніх запозичень у другій половині 2017 року

Україна в другій половині 2017 року планує повернутися на ринок зовнішніх запозичень у рамках поступової заміни комерційними запозиченнями фінансування Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Завершується програма (з МВФ - ІФ) у 2019 році, і ми маємо бути самодостатні та мати можливість виходити на зовнішні ринки. Необхідно починати вже цього року", - сказав він журналістам у кулуарах конференції Реанімаційного пакета реформ на форумі "Уряд під мікроскопом: підсумки роботи та виклики" в Києві в п'ятницю.

"Ми плануємо цього року вийти на ринки. Десь у другій половині цього року", - додав глава Мінфіну.

О.Данилюк зазначив, що починає активно курирувати це питання вже з наступного тижня, тому що часу на підготовку залишилося мало.

"Необхідно зараз зустрічатися з інвесторами, розповідати, що відбувається в країні, тому що у світі, на жаль, дуже мало знають. Необхідно відновити довіру до України як до надійного позичальника", - наголосив міністр.

На його думку, у країни є всі можливості, щоб у 2019 р. її економіка стала самодостатньою.

"Упевнений, що в 2019 році ми матимемо доступ на ринок капіталу як стабільний позичальник без великих ризиків", - сказав О.Данилюк.

Як повідомлялося, МВФ передбачає, що в 2018-2020 рр. Україна щорічно запозичуватиме по $2 млрд на ринку єврооблігацій, а в 2021-му цей обсяг зросте до $3 млрд.