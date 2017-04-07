Мінінфраструктури України придбає 50 зарядних станцій для електромобілів

Міністерство інфраструктури України планує в 2017 році провести тендер для придбання 50 зарядних станцій для електромобілів.

Як повідомив міністр Володимир Омелян під час виставки електротранспорту та гібридів Plug-In Ukraine в Києві в п'ятницю, орієнтовна вартість закупівлі станцій становитиме 4,5 млн грн.

При цьому він висловив сподівання, що таке обладнання буде придбано в українських виробників.

Зазначені станції планується розміщувати, зокрема, в основних аеропортах країни. У перспективі - створення окремого державного підприємства, до відання якого і належатимуть такі станції.

В.Омелян нагадав, що до створення в Україні виробництва електромобілів виявили інтерес представники корейської торговельної корпорації Posco Daewoo.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року В.Омелян заявив про необхідність створювати в країні умови для розвитку ринку електротранспорту, стимулювати національне виробництво.

За його словами, метою України є частка продажу електромобілів серед інших авто - 15% вже в 2020 році, а також власне виробництво електрокарів.

Згідно з презентацією міністра, станом на листопад 2016 року в Україні налічувалося 1,630 тис. автомобілів. Їхній щорічний приріст становить 13,2%, частка в продажах - 0,7%.

У презентації міністра містилися ініціативи звільнити до 1 січня 2021 року ввезення електромобілів від сплати ПДВ, що знизить вартість електрокара на 16,8%; звільнити від сплати реєстраційного збору в ПФ під час першої реєстрації до 1 січня 2021 року (ще мінус 4,8% вартості) і до тієї ж дати - звільнити від сплати акцизу, що зонизить вартість авто на EUR109.

При виробництві українських електромобілів також пропонувалося до 1 січня 2028 року звільнити продаж електромобілів від сплати ПДВ, до 1 січня 2021 року – від сплати реєстраційного збору в ПФ під час першої реєстрації, такі самі, як і щодо імпорту пропонуються і посилювальні заходи, проте їх доповнено пунктами: встановлення нульового мита на імпорт комплектуючих до електромобілів, встановлення 180 днів відстрочки сплати ПДВ на імпорт комплектуючих та введення пільгової ставки податку на землю для виробників електромобілів до 1 січня 2028 року.