Події

18:33 07.04.2017

Оптимальне місце для сміттєпереробного заводу у Львові французькі експерти визначать до травня - Садовий

До кінця квітня французькі експерти з фірми "Ежіс" визначать оптимальне місце для заводу з переробки відходів у Львові, повідомив міський голова Андрій Садовий у щотижневому зверненні до жителів Львова.

"До кінця квітня французькі експерти завершать аналіз усіх можливих ділянок для будівництва заводу з переробки сміття та визначать конкретне і найбільш оптимальне місце для його будівництва", - сказав мер Львова в оприлюдненому в п'ятницю зверненні.

За його словами, паралельно працівники "Ежіс" спільно з українськими експертами "фіналізують роботу над технічними характеристиками заводу".

"Після визначення місця розпочнеться розробка проектних рішень із прив'язкою до території, і фінальним кроком стане розроблення документів для оголошення міжнародного тендера на будівництво першого в Україні заводу з глибинної переробки сміття", - додав А.Садовий.

Крім того, експерти "Ежіс" за два тижні нададуть план невідкладних протиаварійних робіт на Грибовицькому полігоні.

Як повідомлялося, Львівська міськрада і французька компанія "Ежіс" підписали меморандум, згідно з яким компанія розробить для Львова проект рекультивації Грибовицького полігону, а також проект нового комплексу для переробки відходів. Фінансування робіт буде здійснено за рахунок гранта французького уряду на суму EUR650 тис.

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