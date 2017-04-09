Між Одесою і Стамбулом запущено пасажирське поромне сполучення

Між Стамбулом і Одесою налагоджено пряме пасажирське поромне повідомлення, інформує посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Турецька Республіка та Україна стають ближчими - сьогодні розпочато пряме пасажирське поромне сполучення між Хайдарпаша (Стамбул) і Одесою - 90% наповнюваність", - написав український дипломат у своєму акаунті в "Твіттері" в неділю.

Хайдарпаша (тур. Haydarpaşa Garı) — залізничний вокзал на азійській стороні Стамбула. Побудований у 1906-1908 роках як початковий пункт залізниці Стамбул-Багдад. Вокзал обслуговує азійські передмістя Стамбула і всю східну частину Туреччини аж до кордонів з Вірменією, Іраном і Сирією. Головну будівля вокзалу побудовано на штучному півострові, що заходить у море. Безпосередньо від підніжжя вокзалу відходять пороми в інші частини міста.