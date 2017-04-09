Три вантажні вагони зійшли з колії у Волновасі

На сполучних залізничних коліях станції Волноваха (Донецька обл.) В суботу з колії зійшли три вантажних вагони зі шротом. Комісія регіональної філії "Донецька залізниця" "Укрзалізниці" розслідує цей інцидент.

В оприлюдненій у неділю прес-службою "Укрзалізниці" інформації зазначено, що інцидент стався об 11:50 суботи. При цьому в прес-службі зазначили, що поїзд рухався з невеликою швидкістю - 16 км/ч.

"Рух пасажирських поїздів між станціями Волноваха-Маріуполь не припинявся, його здійснюють парною колією. Для усунення сходження вагонів залучили відновлювальний поїзд зі станції Волноваха", - йдеться в повідомленні.