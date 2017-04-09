Події

14:45 09.04.2017

Вибух прогримів біля церкви в Александрії, очевидці повідомляють про численних жертв

Про новий вибух у церкві в Єгипті повідомляють в неділю місцеві ЗМІ.

Тепер об'єктом став кафедральний собор Святого Марка в Александрії, за повідомленнями ЗМІ, вибух прогримів перед входом у собор, очевидці говорять про велику кількість жертв.

Офіційних підтверджень вибуху поки що не надходило.

Це друга за день атака на церкву в Єгипті. Раніше вибух прогримів біля християнської церкви в єгипетському місті Танта. За різними даними, загинули від 25 до 30 осіб. Вибуховий пристрій привів у дію всередині будівлі церкви терорист-смертник. Водночас посол України в Єгипті Геннадій Латій у неділю вдень повідомив, що серед постраждалих в цьому теракті немає громадян України.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

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