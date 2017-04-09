Події

15:35 09.04.2017

Шестеро людей загинули, десятки поранені від вибуху біля церкви в Александрії, також повідомляється про другий вибух у місті

Шестеро людей загинули, 66 поранених унаслідок вибуху біля церкви в Александрії, повідомляє агентство "Ассошіейтед прес" з посиланням на міністерство охорони здоров'я Єгипту.

Тим часом, як передають місцеві ЗМІ, у місті прогримів другий вибух, однак офіційних підтверджень цієї інформації і даних про можливих постраждалих поки що не надходило.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що об'єктом бойовиків в Александрії став кафедральний собор Святого Марка, вибух прогримів перед входом у церкву, очевидці говорять про велику кількість жертв.

Ця друга атака за день на церкви в Єгипті. Раніше вибух прогримів у християнській церкві в місті Танта. За різними даними, загинули від 25 до 30 осіб. Вибуховий пристрій привів у дію всередині будівлі церкви терорист-смертник. Водночас посол України в Єгипті Геннадій Латій в неділю вдень повідомив, що серед постраждалих у цьому теракті немає громадян України.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

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