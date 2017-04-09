Глава МЗС України засудив теракти в християнських церквах в Єгипті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив вчинення терористичних актів у християнських церквах єгипетських міст Танта і Александрія, внаслідок яких загинули понад 30 і поранення дістали щонайменше 110 людей.

"Засуджую теракти в церквах Танти і Александрії в Єгипті. Україна стоїть пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні з терором", - написав він у своєму акаунті в соцмережі "Твіттер" у неділю вдень.

Як повідомлялося, вибух прогримів в християнській церкві в місті Танта в неділю вранці. За різними даними, загинули від 25 до 30 осіб. Вибуховий пристрій привів у дію всередині будівлі церкви терорист-смертник. Водночас посол України в Єгипті Геннадій Латій у неділю вдень повідомив, що серед постраждалих в цьому теракті немає громадян України.

Пізніше стався вибух біля церкви в Александрії. Внаслідок цієї атаки, повідомляє агентство "Ассошіейтед прес" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту, загинуло шестеро людей і 66 дістали поранень. За даними місцевих ЗМІ, об'єктом бойовиків в Александрії став кафедральний собор Святого Марка, вибух прогримів перед входом у церкву, очевидці говорять про велику кількість жертв.

Тим часом, за інформацією місцевих ЗМІ, в місті пролунав другий вибух, однак офіційних підтверджень цієї інформації і даних про можливих постраждалих поки що не надходило.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.