Події

11:14 10.04.2017

НКРЕКП скасувала рішення про введення абонплати за розподіл газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення про введення абонплати за розподіл газу для його доопрацювання.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні в Києві у понеділок.

"Скасувати (рішення НКРЕКП про запровадження абонентської плати за розподіл газу – ІФ), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб для жодного українця не було підвищення згідно з цим рішенням", - сказав глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня 2017 року прийняла рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу. Нова система передбачає відділення тарифів на транспортування і розподіл від ціни газу, як товару.

За рішенням комісії, кожен споживач має щомісячно сплачувати за розподіл газу фіксовану суму, що залежить від максимальної пропускної здатності його лічильника, незалежно від фактичних обсягів споживання. Водночас, ціна закуповуваного абонентом газу вже не міститиме вартості транспортування і розподілу.

Абонплата для побутових споживачів на перехідний період у три роки встановлена в менших розмірах, ніж для інших категорій. Після перехідного періоду абонплату для різних категорій заплановано зрівняти.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про необхідність перегляду регулятором ухваленогоо рішення.

В. Гройсман зазначив, що згідно з проведеним аналізом рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів у 1,3-3 рази, що є неприпустимим, оскільки стосуватиметься кількох мільйонів домогосподарств.

Пізніше про необхідність призупинити дію постанови про абонплату за газ заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, має бути знайдено узгоджене рішення, що передбачало б непідвищення тарифів і поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує.

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