Голова Фонду держмайна Білоус написав заяву про відставку – нардеп Хомутиннік

Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус написав заяву про свою відставку, сказав член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики голова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік.

"Зрозуміло, що вже є заява про звільнення чинного голови Фонду держмайна", - сказав В. Хомутиннік на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп Верховної Ради в Києві в понеділок.

У свою чергу джерело у ФДМ повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що офіційний коментар може з'явитися найближчим часом.