ВАСУ відклав розгляд позову Шокіна до Порошенка і ВР на 20 квітня

Судова колегія Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) постановила відкласти розгляд на 20 квітня на 15.00 позову колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна через відсутність на судовому засіданні самого В.Шокіна і його представників, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна ".

Ні позивач, ані його представник не повідомили суд про причини неявки.

Головуючий суддя Валентин Мороз заслухав думку сторін у справі й постановив відкласти розгляд позову на 20 квітня.

Як повідомлялося, 29 березня 2016 року Верховна Рада дала згоду на звільнення президентом України Петром Порошенком генпрокурора В.Шокіна. 3 квітня П.Порошенко підписав указ про звільнення його з посади.

У травні генпрокурором України був призначений Юрій Луценко.

У березні поточного року Шокін подав позов до ВАСУ про визнання незаконними та скасування рішень про його звільнення, а також про відновлення на адміністративній посаді.

У справі зазначено, що позивач - Шокін, відповідачі - президент України П.Порошенко, Верховна Рада (представник відповідача - Микола Олефіренко).

У прес-службі ВАСУ агентству "Інтерфакс-Україна" пояснили, що Шокін просить визнати незаконними та скасувати постанову Верховної Ради про надання згоди на його звільнення, а також відповідні укази президента. Крім того, екс-генпрокурор просить відновити його "на адміністративній посаді".