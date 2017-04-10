Глава ФДМ подав заяву про відставку і має намір повернутися в інвестбізнес

Голова Фонду державного майна Ігор Білоус подав у відставку, плануючи після невеликої перерви повернутися в інвестиційний бізнес.

"Сьогодні я подав у відставку з посади голови ФДМ... Для мене настав час рухатися далі. Спочатку планую невелику перерву, проведу час із сім'єю. І незабаром повернуся до того, чим займався до приходу на держслужбу", - написав він у своєму блозі в мережі Facebook в понеділок.

І.Білоус зазначив, що йому і його команді вдалося втілити міжнародні стандарти приватизації. "Пишаюся, що наша команда змогла зробити процес приватизації в Україні більш прозорим і простим. Розроблений нами законопроект допоможе остаточно перевести процес приватизації з політичної в економічну площину. Ми почали цю реформу, продовжать її інші", - написав глава Фонду.

За його словами, він має намір з урахуванням знань і набутого досвіду допомагати залучати інвестиції в Україну.

Як повідомлялося, Верховна Рада затвердила І.Білоуса главою ФДМ 19 травня 2015 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу з моменту її створення в червні 2014 року до 24 лютого 2015 року, а раніше нетривалий час обіймав посаду керівника Державної податкової служби.

До переходу на держслужбу І.Білоус був главою інвестиційно-банківського управління ІК "Ренесанс Капітал" в Україні та країнах Центрально-Східної Європи, співдиректором київського регіонального офісу. Раніше з 2005 року працював в інвестиційному банку UBS, де очолював український бізнес, а до цього - в SARS Capital - київської інвестиційної компанії, що спеціалізується на угодах M & A.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман після провалу приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) наприкінці минулого року неодноразово різко критикував главу ФДМ, пропонуючи йому і всьому керівництву Фонду подати у відставку.

Надходження від приватизації держмайна в загальний фонд держбюджету України в 2016 році становили 188,92 млн грн, або 1,1% від затвердженого в держбюджеті плану в 17,1 млрд грн.

Фонду вдалося на 67,2% перевиконати план доходів від оренди державного майна - в держбюджет було перераховано 1,028 млрд грн, тоді як закладено було 615 млн грн.