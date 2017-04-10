Порошенко вручив "Зірку Героя" батькам загиблого в АТО оперного співака В.Сліпака

Президент України Петро Порошенко вручив батькам Героя України, учасника антитерористичної операції, відомого оперного співака Василя Сліпака "Зірку Героя", якою посмертно був нагороджений їхній син за виняткову мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

"Коли Україна та український народ складаються з таких патріотів, як Василь Ярославович, - ми непереможні", - сказав президент під час зустрічі з батьками В.Сліпака Надією Василівною і Ярославом Володимировичем.

На переконання глави держави, унікальність подвигу В.Сліпака не тільки в його мужність і відданість рідній землі, але і в тому, що заради захисту України він залишив комфортне життя відомого співака в Парижі й пішов добровольцем захищати країну. П.Порошенко висловив переконання, що героїчний характер Василя сформувався саме завдяки патріотичному вихованню сім'ї.

"Позивний вашого сина був "Міф". Сьогодні цей позивний і ім'я вашого сина знає вся країна. Сотні українських хлопців хочуть бути схожими на нього", - зазначив президент.

Батько Героя Я.Сліпак подякував президенту за високу державну відзнаку сина. "Ми Вам щиро дякуємо, що пам'ятаєте про нашого сина... Якщо ми разом - ми непереможні", - сказав він.

Як повідомлялося, В.Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. 19 років пропрацював у французьких оперних театрах, співав у паризьких "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилія, оперних театрах міст Масси і Сен-Етьєн, а також в "Амфітеатрі 3000" Ліона. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З червня 2015 року В.Сліпак перебував у зоні АТО на Донбасі. Спочатку надавав волонтерську допомогу, потім приєднався до 7-го батальйону ДУК "Правий сектор". 29 червня загинув від кулі снайпера поблизу селища Луганського Бахмутського району Донецької області.

30 червня 2016 року П.Порошенко посмертно нагородив В.Сліпака орденом "За мужність" I ступеня, а 20 лютого 2017 присвоїв йому звання Героя України.