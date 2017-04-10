Український супутник зв'язку "Либідь" планують увести в експлуатацію до кінця 2017 р.

Перший український телекомунікаційний супутник "Либідь", збудований у міжнародній кооперації за участю Канади і РФ, планують запустити на орбіту й увести в експлуатацію в четвертому кварталі 2017 року, повідомив в.о. глави Державного космічного агентства України Юрій Радченко.

Оцінюючи ситуацію з реалізацією проекту в ефірі програми "Рандеву" на 5-му каналі, керівник українського космічного відомства нагадав: реалізація проекту була під загрозою зриву через анексію Криму і втрату українською стороною наземної інфраструктури, задіяної в проекті, що залишилася на півострові. Взявши на себе додаткові фінансові зобов'язання, підкреслив він, Україна забезпечила подолання форс-мажору: в 2014-2015 роках на материку створено новий центр управління польотом космічним апаратом, а також новий командно-вимірювальний пункт.

"Наразі супутник повністю виготовлений, ракета-носій (для його запуску - ІФ) готова на 85%", - уточнив Ю.Радченко, зазначивши: з метою забезпечення запуску керівництво України ухвалило рішення про дофінансування проекту через його подорожчання в нових умовах ще на $17 млн.

"Остання нарада і в РНБО, і в уряді дає змогу нам говорити про збільшення фінансування цієї програми", - сказав він.

Як уточнив Ю.Радченко, дофінансування планується забезпечити не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок здачі в оренду ресурсу супутника після його запуску.

"За умовами договору, канадська MDA ставить нам супутник на точку (забезпечує запуск на орбіту з заданими координатами - ІФ), після цього здає його нам в експлуатацію", - також нагадав він, уточнивши, що супутник, РН і запуск космічного апарата на орбіту застраховані.

"Ми сподіваємося, що в четвертому кварталі супутник буде введено в експлуатацію", - сказав Ю.Радченко.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у прес-службі ДКАУ, актуальні питання реалізації проекту "Либідь" обговорюватимуть у рамках за запланованого на квітень візиту в Україну канадської MDA.

У 2009 році ДКАУ і канадська MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) уклали угоду щодо створення супутника національної супутникової системи зв'язку (НССЗ) "Либідь", MDA є головним підрядником із створення системи. Супутник створюється на платформі Express 1000HТ ВАТ "Інформаційні супутникові системи ім. Решетньова" (ІСС, РФ). Фінансування проекту забезпечено за рахунок отриманого в 2009 році під держгарантії кредиту Канадського експортного агентства (EDS) обсягом $254,6млн. Згідно з підписаним в березні 2012 року держадміністраціями зв'язку України (Держспецзв'язку) і Франції договором, КА "Либідь" буде працювати на геостаціонарній орбіті в орбітальній позиції 48 градусів східної довготи з використанням трьох променів: євро-українського, західно-африканського й індійського, які в сукупності зможуть забезпечувати трансляцію до 900 телевізійних каналів.

З літа 2014 року за бажанням канадського генпідрядника КА "Либідь" - на відповідальному зберіганні на російському підприємстві "ІСС" (Красноярськ, РФ).

Спочатку запуск "Либіді" планували на 2012 рік, потім з технічних причин змістили на 2013 рік, після - на квітень 2014 року, потім - на осінь 2016 року.