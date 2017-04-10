Події

18:57 10.04.2017

Рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечувальних заходів у спорі між РФ і Україною буде оголошено 19 квітня

Міжнародний суд ООН 19 квітня оголосить рішення щодо забезпечувальних заходів у спорі між Росією і Україною.

Відповідну заяву опубліковано в понеділок на сайті інстанції.

Засідання відбудеться в Гаазі. Початок заплановано на 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Міжнародний суд ООН у Гаазі 6 березня розпочав розгляд позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію "за підтримку терористів" на сході України і за дискримінаційні дії в Криму.

Українська сторона наполягає, що РФ повинна нести відповідальність за порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Позов було подано раніше в 2017 році, він стосувався подій на сході України, зокрема, аварії малайзійського "Боїнга", і в Криму.

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