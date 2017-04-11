Порошенко: Наш святий обов'язок перед жертвами нацистських таборів - не допустити відродження тоталітаризму

Президент України Петро Порошенко звернувся до співвітчизників з нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських таборів.

"Нині ми схиляємося перед світлою пам'яттю мільйонів жертв нацизму, безневинно страчених у концентраційних таборах. Шануємо тих, хто, витримавши неймовірні страждання, зумів вижити", - йдеться у зверненні глави держави.

П.Порошенко нагадав, що минуло понад 70 років, як закінчилося "спустошливе військове протистояння" - Друга світова війна. "Наш святий обов'язок перед жертвами нацистських таборів і радянських гулагів, перед нинішнім і майбутніми поколіннями - берегти мир, ніколи більше не допустити подібних катастроф і відродження тоталітаризму", - додав він.