Події

11:35 11.04.2017

Порошенко: Наш святий обов'язок перед жертвами нацистських таборів - не допустити відродження тоталітаризму

Президент України Петро Порошенко звернувся до співвітчизників з нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських таборів.

"Нині ми схиляємося перед світлою пам'яттю мільйонів жертв нацизму, безневинно страчених у концентраційних таборах. Шануємо тих, хто, витримавши неймовірні страждання, зумів вижити", - йдеться у зверненні глави держави.

П.Порошенко нагадав, що минуло понад 70 років, як закінчилося "спустошливе військове протистояння" - Друга світова війна. "Наш святий обов'язок перед жертвами нацистських таборів і радянських гулагів, перед нинішнім і майбутніми поколіннями - берегти мир, ніколи більше не допустити подібних катастроф і відродження тоталітаризму", - додав він.

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