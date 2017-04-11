Україна і США планують на червень чергове засідання двосторонньої робочої групи з питань співробітництва в космічній сфері

Україна і США планують обговорити актуальні питання поглиблення співробітництва у космічній сфері в рамках запланованого на червень чергового засідання двосторонньої робочої групи з питань співробітництва у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Як повідомила прес-служба українського космічного відомства, відповідні плани сторони підтвердили під час переговорів в.о. голови Державного космічного агентства України (ДКАУ) Юрія Радченка з заступником адміністратора Національного космічного агентства США (NASA) з питань пілотованих космічних операцій Вільямом Герстенмайером (William Gerstenmaier) у рамках 33-го Космічного симпозіуму (Space Symposium), що нещодавно відбувся в Колорадо-Спрінгс (США).

У рамках участі в роботі провідного світового форуму з питань космічної діяльності також відбулися переговори української сторони з представниками держдепартаменту США, а також зі світовими лідерами аерокосмічної сфери - американськими Boeing і Lockheed Martin, а також канадської MDA, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, перше засідання українсько-американської робочої групи з питань співробітництва в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях відбулося в США у травні 2016 року.

У нових умовах сторони ведуть діалог про якісно нове наповнення порядку двосторонньої технологічної і промислової кооперації в космічному секторі. Серед нових перспективних напрямків партнерства називають, зокрема ракетне двигунобудування, боротьбу з космічним сміттям. Також Київ розраховує на прорив діалогу з Вашингтоном з питань закупівель компонентів для перспективної ракетної техніки.