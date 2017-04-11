Криворізьку ТЕС також тимчасово зупинено для накопичення запасів вугілля

Криворізька ТЕС (ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"), що працює ще з 1 квітня одним блоком, у вівторок припинила свою роботу, повідомила прес-служба "ДТЕК".

За її даними, КрТЕС не отримує паливо через блокаду поставок вугілля з Донбасу з лютого і на сьогодні на її складах близько 30 тис. онн вугілля.

"Це обов'язковий необхідний резервний запас палива на випадок позаштатної ситуації в ОЕС України. За командою диспетчера енергосистеми ТЕС зможе включитися в роботу. Криворізька ТЕС, а також Придніпровська ТЕС компенсують потужність Дніпровського енерговузла під час ремонтів на Запорізькій АЕС", - наголошується в повідомленні.

Під час вимушеної зупинки ТЕС співробітники виконають необхідні ремонти обладнання. Крім того, на КрТЕС завершується проект реконструкції одного з енергоблоків, на якому повинні завершитися відповідні роботи до середини літа. В цілому до наступного опалювального сезону на Криворізькій ТЕС будуть готові два оновлених енергоблоку.

"Щоб закупити імпортне вугілля для Криворізької ТЕС, потрібні додаткові ресурси. Ціна на імпорт в два рази вище за ціну на українське вугілля ($110-115 / тонна). При цьому борг "Енергоринку" перед Криворізькою ТЕС на 1 березня був 463 млн грн. Протягом кількох місяців Криворізька ТЕС буде стояти, щоб за цей час привезти хоча б мінімально необхідний запас вугілля на її склади. ДТЕК вже законтрактував одне судно з антрацитом. Його постачання очікується в травні ", - повідомив директор станції Віталій Питько.

Як повідомлялося, з 5-6 квітня через відсутність запасів вугілля антрацитових марок призупинили свою роботу Придніпровська ("ДТЕК Дніпроенерго"), Трипільська та Зміївська ТЕС (обидві - "Центренерго"). З 21 березня призупинено роботу Слов'янської ТЕС ("Донбасенерго").

Період вимушеного простою планується використовувати для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів. У разі виникнення нештатної ситуації в ОЕС України енергоблоки будуть оперативно включені в роботу.

За словами глави НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука, пікові навантаження в ОЕС України покриваються за рахунок генерації блоків ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, а також ГЕС і ГАЕС.

В.Ковальчук вважає, що поставки антрациту на електростанції України повинні розпочатися не пізніше травня для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, інакше можливі обмеження споживачів.

Згідно з оприлюдненою на сайті Міненерговугілля структурою палива ТЕС на квітень, станом на 1 травня 2017 року наявність запасу вугілля антрацитної групи (АШ + Т) прогнозується в обсязі 182,6 тис. тонн, газової групи (Г + Д) - 1 млн 320,6 тис . тонн.

ТЕС і ТЕЦ України в 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% (на 2,701 млн т) в порівнянні з 2015 роком - до 31 млн 338,6 тис. тонн. В т.ч. споживання марок АШ + Т склало 12 млн 824,1 тис. тонн, Г + Д - 18 млн 514,6 тис. тонн.

Остання редакція прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26 млн 541,6 тис. тонн вугілля. Зокрема його імпорт в поточному році очікується в обсязі 5,6 млн тонн, і у другому-четвертому кварталах - 5,302 млн т.