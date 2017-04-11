Керівництво "Укрзалізниці" має бути звільнено - Омелян

Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" не відповідає потребам України і має бути звільнено, вважає міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як повідомила прес-служба міністерства, про це він заявив, відповідаючи на запитання, чи не поставить у цьому році "Укрзалізниця" під загрозу темпи виконання дорожніх робіт тим, що не забезпечить вчасно доставку матеріалів.

"Хронічна проблема одна і та ж: локомотивів не вистачає, вагонів не вистачає. Тут питання, в першу чергу, управлінське. Щойно буде змінено команду на якісну, ми зможемо говорити про те, що ми готові йти назустріч бізнесу. На жаль, Одеська залізниця протягом останнього місяця не змогла забезпечити нормальну роботу близько десяти поїздів, що призвело до колосальних збитків. Про це в пресі не йдеться, але це сумний факт. Така ситуація двічі була у березні. Зараз це вже в третій раз. Такі речі неприпустимі", - цитується в повідомленні В. Омелян.

Міністр додав, що рішення проблем "Укрзалізниці" вимагає кадрових рішень від Кабміну і висловив сподівання, що на його рівні в цьому місяці будуть прийняті відповідні рішення.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в січні поточного року підтримав главу "Укрзалізниці" В. Балчуна в конфлікті з В. Омеляном.

"Чвари залишайте вдома", - сказав він під час засідання Кабінету Міністрів, закликавши до конструктивної роботи у сфері інфраструктури і транспорту.

В. Омелян і В. Балчун на тому засіданні обмінялися критичними висловлюваннями щодо їхніх дій на своїх посадах під час засідання Кабміну.