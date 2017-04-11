Держприкордонслужба створила інтернет-ресурс для інформації про осіб, які незаконно в'їхали до Криму

Державна прикордонна служба України створила і ввела в дію інформаційний ресурс "Стоп-лист" (http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list/), що дозволяє громадян повідомляти про осіб, які в'їхали до окупованого Криму з порушенням українського законодавства.

"Відзначимо, що отриману інформацію використовуватимуть як додаткову під час здійснення прикордонного контролю і прийняття правового рішення", - йдеться в повідомленні прес-служби прикордонного відомства.

У Держприкордонслужбі нагадали, що згідно з українським законодавством, іноземці, які порушили порядок в'їзду до окупованого Криму або виїзду з нього, притягуються до адміністративної відповідальності, також їм забороняється в'їзд до України строком на 3 роки.