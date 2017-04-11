Міносвіти дозволило отримання екстерном шкільної освіти жителями Криму та зони АТО

Міністерство освіти і науки України дозволило здобуття середньої освіти у формі екстернату жителями Криму та зони проведення антитерористичної операції (АТО).

"Жителів тимчасово окупованих територій Криму та Севастополя, території проведення АТО та населених пунктів на лінії зіткнення включили до переліку осіб, що можуть здобути середню освіту у формі екстернату", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Крім того, здобуття середньої освіти в такій формі міністерство дозволило особам, які мають статус біженців; особам, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні; особам, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту.

"Відтепер прийом заяв про зарахування на екстернат розпочинається з 1 вересня. Особи, що жили або проживають на території Криму, непідконтрольних територіях Донбасу або в населених пунктах на лінії зіткнення, зможуть подавати заяви упродовж усього календарного року. Жителі цих територій також отримали можливість відправляти скан-копію заяви електронною поштою чи факсом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, особисто заяву може подати неповнолітній, який виїхав із неконтрольованої території або населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є його законними представниками.

Рішення про зарахування на екстернат прийматиме керівник навчального закладу - без погодження з місцевим органом управління освітою.

Окремо передбачено право учня, що здобуває освіту екстерном, отримати одночасно документи про початкову, базову, повну середню освіту.

Також учні, які хочуть екстерном отримати одночасно свідоцтво про базову та атестат про повну загальну середню освіту, відтепер не повинні будуть здавати річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за обидва освітні рівні. Для отримання документів про базову освіту достатньо здати річне оцінювання за скороченим переліком предметів - українська мова та література, історія України, географія України, правознавство - та державну підсумкову атестацію.

При цьому, щоб отримати атестат про повну загальну середню освіту, необхідно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію повністю.