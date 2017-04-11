GE зацікавлена інвестувати в Україну, зокрема в модернізацію залізничного рухомого складу

Американська компанія General Electric Transportation зацікавлена інвестувати в Україну, зокрема в модернізацію рухомого складу української залізниці.

Як повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, довгострокові інвестиційні проекти у поліпшення української інфраструктури, зокрема залізничної, обговорив під час зустрічі з представниками GE 11 квітня перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Уряд працює над залученням інвестицій в Україну і зацікавлений в довгостроковій співпраці з інвесторами. Ми також прагнемо всебічно розвивати взаємну міжнародну торгівлю та проекти спільного виробництва рухомого складу, але важливо дотримуватися принципу пріоритетів із локалізації виробництва продукції в Україні", - зазначив С. Кубів.

Він повідомив, що модернізація передбачає поточне, середньострокове і довгострокове планування, передбачає поточні ремонти обладнання і розробку більш тривалих стратегічних планів оновлення рухомого складу залізниці, зокрема оновлення наявної правової бази та посилення співпраці в рамках державно-приватного партнерства.

С. Кубів нагадав, що для підтримки української промисловості також створено Національний комітет з промислового розвитку, який напрацьовує пропозиції щодо поліпшенням технологічної бази і виробництва українських двигунів для рухомого складу залізниці. "Уряд створив умови для міжнародного співробітництва та захисту інвестицій, але практичну роботу на операційному, технічному і технологічному рівні має проводити безпосередньо бізнес, якому належить скласти конкретний план і домовитися про конкретні кроки для втілення планів оновлення рухомого складу", - сказав перший віце-прем'єр.

Як повідомлялося, General Electric 21 липня 2016 року підписала меморандуми про співпрацю з державним підприємством "Антонов" і "Укрзалізниця".

Корпорація і "Укрзалізниця", зокрема, підписали меморандум про розширення співпраці у сфері розвитку та модернізації парку дизельних локомотивів ПАТ на базі технологій GE. Він охоплює широкий спектр застосування технологій американської корпорації для забезпечення зростаючих потреб країни в транспортній інфраструктурі, враховує досвід реалізації аналогічних проектів GE у світі.

Сторони тоді домовилися проаналізувати можливість модернізації та подальшого обслуговування дизельних локомотивів "Укрзалізниці" задля збільшення терміну служби, підвищення ефективності та екологічності парку компанії.

Пізніше GE надала "Укрзалізниці" для випробувань вантажний дизельний локомотив мережі ТЕ33А

General Electric - багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, зокрема й локомотиви, енергетичні установки (зокрема атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, фототехніку, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

Штаб-квартира компанії розташована в Ферфілді (штат Коннектикут, США).