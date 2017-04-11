Зонд НАСА виявив іони металу в атмосфері Марса

Орбітальний зонд НАСА Maven виявив іони металу в атмосфері Марса.

Місія Maven була задумана для розгадки таємниці марсіанської атмосфери. Космічний корабель НАСА вивчає іоносферу Червоної планета - та частина верхньої її атмосфери, яка сильно іонізується через сонячне випромінювання. Відкриття атомів металу в іоносфері допоможе з'ясувати відбуваються в ній процеси, пише The International Business Times.

Металеві частки в атмосфері Марса з'являються через постійне і швидкого дощу крихітних метеорних тіл, які випаровуються, коли вони потрапляють в атмосферу планети. Після того, як частина їх електронів відривається іншими зарядженими частинками в іоносфері, атоми металу перетворюються в електрично заряджені атоми.

"Maven вперше виявили постійну присутність металевих іонів в іоносфері планети, відмінну від Землі", - сказав автор дослідження Джозеф Гребовскі з Центру космічних польотів Годдарда. - Оскільки металеві іони мають тривалий термін життя і транспортуються далеко від їх області походження нейтральними вітрами і електричними полями, їх можна використовувати, щоб з'ясувати процеси, що відбуваються в іоносфері».

Іони металів були виявлені також у верхніх шарах атмосфери Землі. На думку фахівців НАСА, є непрямі докази того, що іони металів існують і над іншими планетами в Сонячній системі.

"Тим не менш, виявлення іонів металів Maven є першим переконливим доказом того, що ці іони присутні на іншій планеті і що вони є даністю", - йдеться в заяві НАСА.

Значення відкриття

Вчені НАСА також з'ясували, що іони металів на Марсі поводяться інакше, ніж на Землі. На нашій планеті вони діляться на шари завдяки магнітному полю Землі і іоносферним вітрам. Однак на Марсі не існує планетарного магнітного поля: планета має магнітні полюси, які є лише залишками стародавнього планетарного поля. Ці локальні смуги поля можуть поширюватися на сотні кілометрів в атмосферу. Вони взаємодіють з сонячним вітром і створюють полярні сяйва так само, як і на Землі.

Саме в шарах цих магнітних полів і були знайдені іони металів. В інших місцях іони металу виявилися зовсім не схожі на ті, що спостерігаються на Землі.

Відкриття може допомогти пролити світло на те, чи можуть іони металів будь-яким чином сприяти утворенню хмар на висотах і впливати на їх поведінку. Подальше розуміння метеоритних іонів і їх різну поведінку на Землі і на Марсі може також допомогти передбачити наслідок впливу міжпланетного пилу в атмосферах інших, поки не досліджених солярних систем.

"Дослідження інших планет дає нам матеріал для порівняння із Землею, це допомагає краще зрозуміти хімічний склад іоносфери і атмосфери", - зазначив автор дослідження.

Втрачена атмосфера

Близько 4 млрд років тому Марс мав щільну і вологу атмосферу. Вчені вважають, що атмосфера Марса пройшла шлях від умов, в яких могли б жити найпростіші форми життя, до умов холодної млявої пустелі. Згодом в силу деяких обставин більша частина атмосфери виявилася розмита, а клімат став холодним і сухим.

На думку вчених, атмосферу Марса міг зруйнувати сонячний вітер. Згідно з отриманою від зонда інформації, потік іонізованих частинок з сонячної корони забирає з атмосфери Марса близько 100 гр речовини в секунду, при цьому спалахи на Сонці прискорюють процес сонячної ерозії.

Зонд MAVEN був запущений до Марса в листопаді 2013 року, на орбіту планети супутник вийшов 22 вересня 2014 року. Зонд розрахований на роботу до 2023 року, і крім аналізу атмосфери Червоної планети виступає в ролі додаткового ретранслятора для зв'язку марсоходів із Землею.