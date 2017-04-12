Події

09:39 12.04.2017

Італійська поліція вилучила вино, вироблене в окупованому Криму, з російського стенду на виставці у Вероні

Поліція Італії вилучила вино, вироблене на підприємствах окупованого Росією Криму, з російського стенду на виставці Vinitaly в Вероні, повідомляє ВВС.

Вилучення вина пройшло за підсумками звернення посольства України в Італії.

Згідно з повідомленням, самопроголошений глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що на виставці у Вероні була арештована продукція кримських підприємств.

"Організатори російської експозиції уточнили, що з основного стенду зняли вина кримських і севастопольських виробників, а до основної виставки російських виноробів претензій не було", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві сільського господарства РФ інформацію про вилучення вин кримського виробництва підтвердили.

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