Італійська поліція вилучила вино, вироблене в окупованому Криму, з російського стенду на виставці у Вероні

Поліція Італії вилучила вино, вироблене на підприємствах окупованого Росією Криму, з російського стенду на виставці Vinitaly в Вероні, повідомляє ВВС.

Вилучення вина пройшло за підсумками звернення посольства України в Італії.

Згідно з повідомленням, самопроголошений глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що на виставці у Вероні була арештована продукція кримських підприємств.

"Організатори російської експозиції уточнили, що з основного стенду зняли вина кримських і севастопольських виробників, а до основної виставки російських виноробів претензій не було", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві сільського господарства РФ інформацію про вилучення вин кримського виробництва підтвердили.