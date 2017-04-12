Звинувачення в розкраданні 82 млн грн нацпроекту "Повітряний експрес" спрямовано до суду - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання близько 82 млн грн держпідприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону ".

Як повідомила прес-служба НАБУ, 10 квітня обвинувальний акт спрямований в Києво-Святошинський райсуд Київської області.

За версією слідства, колишній в. о. директора ДП за попередньою змовою з приватним особою, використовуючи понад 20 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом укладення та виконання господарсько-правових договорів, викрали грошові кошти ДП "Повітряний експрес", що призначалися для будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" .

У вересні 2016 року приватна особа (яка забезпечила створення підприємств з ознаками фіктивності, укладання фіктивних господарсько-правових договорів і подальше зняття готівкових коштів) затримана і взята під варту за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 2 ст. 205 ("фіктивне підприємництво") Кримінального кодексу України.

Інший підозрюваний - колишній в. о. директора ДП "Повітряний експрес" - оголошений у міжнародний розшук. Щодо нього рішенням Солом'янського райсуду Києва в березні 2017 року застосовано процедуру так званого "заочного засудження".

У разі визнання провини обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі терміном до 12 років.

Як повідомлялося, прокурори - процесуальні керівники САП за участю оперативників департаменту захисту економіки Національної поліції України у вересні 2016 року затримали учасника зазначеної схеми розкрадання держкоштів - колишнього адвоката, який підозрюється в участі в заволодінні державними коштами шляхом виведення їх через підконтрольні фіктивні суб'єкти господарської діяльності.

На той час в цьому кримінальному провадженні були повідомлені про підозру дві особи, зокрема колишній керівник ДП "Повітряний експрес" Геннадій Дяченко.

Національний проект "Повітряний експрес" - залізничне пасажирське сполучення Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль", будівництво інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону"- спрямований на забезпечення розвитку транспортної інфраструктури, посилення конкурентних позицій українських авіаперевізників, збільшення інвестиційної та туристичної привабливості країни.

Для його реалізації в 2011 році під держгарантії був укладений кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю на суму $372,3 млн.

Генеральним підрядником для виконання робіт з будівництва "під ключ" була визначена Китайська національна машинобудівна корпорація.

У 2014 році тодішній міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив в інтерв'ю "Фокусу", що Україна виплачує кредит за національною проекту "Повітряний експрес", при цьому невідомо, куди зникло близько $50 млн.

Держінвестпроект тоді спростував цю заяву.