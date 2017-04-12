Кожна 20-та новина в регіональних ЗМІ сходу і півдня України – на замовлення, майже кожна п'ята стосується криміналу

Більшість (17%) новин у регіональних медіа півдня і сходу України стосуються криміналу, нещасних випадків, ДТП тощо. А кожна двадцята новина - "джинса".

Згідно з даними моніторингу регіональних ЗМІ південних і східних областей України, проведеного експертами Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи підвищення впевненості (UCBI) в січні-лютому 2017 року, майже кожна п'ята новина стосується криміналу, трохи менше 15% присвячені місцевій політиці, 10% - місцевим культурним подіям, по 7% - економічні та спортивні новини, і тільки по 5% - новини державної політики та охорони здоров'я.

Новинам про життя на окупованих територіях присвячено 0,5% новинного контенту регіональних ЗМІ.

Експерти зазначають, що 5% новин містять ознаки замовних матеріалів. Найбільша кількість "джинси" зафіксована в Дніпрі (9%) та Миколаєві (7%), а найменша кількість - у ЗМІ Харкова і Херсона (по 2%). Більшість "джинси" було опубліковано на замовлення політичних партій або окремих політиків.

Моніторинг було проведено в місцевих ЗМІ (Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Краматорськ і Маріуполь, Сєверодонецьк) восьми областей півдня і сходу України. У кожному регіоні аналізували новини в популярних ЗМІ: чотирьох інтернет-виданнях, трьох газетах і двох телеканалах. Загалом було проаналізовано 161 медіа, оброблено 2612 матеріалів друкованих ЗМІ, 4692 матеріалу інтернет-ЗМІ, 650 матеріалів телеканалів.

Дані соціологічного опитування, проведеного компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи підвищення впевненості (UCBI) і USAID, свідчать про те, що тільки 8% респондентів помічали "джинсу" на місцевих телеканалах, 9% - на сайтах інтернет -видання, 4% - на радіо і 6% - у друкованих ЗМІ свого регіону.

Опитування було проведено в січні-березні 2017 року у восьми областях сходу і півдня України (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська, території Донецької та Луганської обл., які контролюються урядом України). Всього опитано 15 103 респондентів. Теоретична похибка всієї вибірки не перевищує 1% і 2,5% для кожної області з імовірністю 0,95.