"ЛЕО" розпочало повноцінну передачу е/е до Станиці Луганської новою ЛЕП

Станично-Луганський район Луганської області 11 квітня припинив отримувати електроенергію лініями електропередачі з тимчасово неконтрольованої території (НКТ), повідомила прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" ("ЛЕО").

"Більше ніж 12 тис. абонентів відтепер можуть не боятися, що незаконні збройні формування відключать їм світло", - йдеться в повідомленні.

В обленерго нагадали, що будівництво відпайки від ПЛ-35 кВ "Плотина-Комишне" на підстанцію "Станично-Луганська" протяжністю понад 13 км завершилося ще наприкінці 2016 року.

Водночас після здійснення пробного запуску лінії 21 грудня 2016 року компанії довелося "ще кілька наступних місяців вирішувати різні питання бюрократичного характеру".

"ЛЕО" фактично виконало все, що можна було зробити, щоб усунути залежність України від перетікань електроенергії з НКТ. Тепер необхідно прийняти політичне рішення й обмежити перетікання до рівня оплати", - наголошують в обленерго.

Як повідомлялося, питання про спорудження цієї лінії постало ще наприкінці 2014 року, коли з територій, непідконтрольних українському уряду, вирішили використати рубильник як інструмент політичного тиску. У "ЛЕО" провели всі необхідні підготовчі роботи і дослідження, розробили проект "Будівництво відпайки від ПЛ-35 кВ "Плотина-Комишне" на підстанцію "Станично-Луганська".

Виділення коштів, необхідних для реалізації цього проекту, було погоджено з Міністерством енергетики та вугільної промисловості і затверджено НКРЕКП в інвестиційній програмі компанії на 2016 рік.

"ЛЕО" не контролює енергорозподільні активи в тимчасово непідконтрольній владі України частині Луганської області. Водночас за рішенням уряду на компанію покладаються борги за перетікання електроенергії на НКТ. Компанія неодноразово пропонувала обмежити перетікання або оплачувати такі постачання за рахунок бюджету, проте ніяких рішень у цьому питанні ухвалено не було.

"ЛЕО" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, здійснює діяльність у Луганській області.