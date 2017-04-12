Події

17:41 12.04.2017

МАУ впроваджує вимогу про надання пасажирами персональних даних

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) впроваджує обов'язкову вимогу про надання пасажирами персональних даних на етапі оформлення квитка.

Як повідомила прес-служба МАУ, ця норма передбачає внесення у бронювання паспортної та контактної інформації про пасажира та діє на всіх внутрішніх і міжнародних рейсах МАУ.

Так, сьогодні, 12 квітня, набув чинності закон "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації", ухвалений Верховною Радою 21 березня 2017 року. Мета нової програми - забезпечити регулярність польотів і безпеку пасажирів, екіпажів, наземного персоналу та повітряних суден.

У новій редакції враховано стандарти та директиви Міжнародної організації цивільної авіації (ICАО), Європейського Союзу, Європейського агентства авіаційної безпеки, а також Європейської конференції цивільної авіації.

Згідно з законом, перевізники, які виконують рейси до/з пунктів ЄС, зобов'язані надавати міграційним службам країн прильоту/вильоту попередню інформацію про пасажирів. Пакет даних включає ім'я пасажира, його паспортні та контактні дані, дати в'їзду/виїзду, номер квитка, місце його оформлення, спосіб оплати, номер місця та інформацію про багаж.

"Ми уважно слідкуємо за змінами в законодавстві, аби працювати виключно в правовому полі. Тому невідкладно вводимо нову вимогу й розпочинаємо передавати інформацію про клієнтів міграційним службам відповідних держав. Система бронювання налаштована таким чином, що без внесення особистих даних про пасажира квиток оформити неможливо", - зазначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

Компанія наголошує, що персональні дані пасажирів використовуються виключно з метою посилення заходів авіаційної безпеки і попередження терористичної загрози та зберігаються шість місяців із подальшою передачею на зберігання протягом чотирьох з половиною років. Обмін інформацією про пасажирів здійснюється між членами ЄС та третіми країнами за надійними каналами з потужним захистом персональних даних.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Базовий аеропорт - ДМА "Бориспіль".

Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.

У флоті МАУ 39 літаків, з яких 35 середньомагістральні (зокрема 23 судна Boeing 737 NG), і чотири - далекомагістральні.

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