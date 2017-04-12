Уряд контролює проблему відпливу трудових кадрів на роботу в Європу - Кубів

Уряд України знає про проблему міграції українців на тимчасові роботи до країн Європи та контролює її, стверджує перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Не секрет, що кілька мільйонів людей виїжджають на тимчасові роботи до Польщі, Словаччини і далі до європейських країн. Ми цю проблему знаємо, ми її контролюємо, і я пропоную, коли ми будемо готові щодо трудових ресурсів, спільно з Нацкомітетом підтримки української промисловості провести розширене засідання щодо стратегії розвитку та формування кадрової політики і резерву кадрів", - зазначив С.Кубів на засіданні парламентського комітету з економічної політики в середу.

Він відзначив необхідність підвищення заробітної плати працівникам для їх утримання на роботі в Україні.

"Хочу сказати важливу істину щодо кадрів: ми маємо платити більше, і те, що уряд підняв мінімальну заробітну плату до 3200 грн, а середня заробітна плата має балансуватися з ближніми країнами Центральної Європи, тоді ми зможемо утримати людей", - зазначив перший віце-прем'єр.

Він повідомив, що питання кадрів на сьогодні нагальне і складне, і питання трудових ресурсів, яке в перспективі на п’ять-десять років, розглядалося і на засіданні Нацкомітету розвитку промисловості.

"Становище складне і критичне для нашої держави, особливо в період спрощеного "безвізу". Щодо кадрів - передусім необхідно спростити ведення бізнесу, і пріоритетним має стати спрощення отримання дозволів на організацію бізнесу", - сказав С.Кубів.