Гройсман у четвер перебуває з робочою поїздкою в Кіровоградській області

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер прибув з робочою поїздкою до Кіровоградської області.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів України, у рамках поїздки прем'єр ознайомиться з консультативною поліклінікою обласної лікарні, відремонтованої на кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету, і побудованим на кошти обласного бюджету сучасним операційним блоком, де проводяться операції на відкритому серці, в Кіровоградському обласному кардіологічного диспансері.

Також В. Гройсман проведе селекторну нараду з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій та ознайомиться з реалізацією державної програми "Доступні ліки".

Глава уряду відвідає медичний факультет №2 Донецького національного медичного університету р. Кропивницький і поспілкується зі студентами.