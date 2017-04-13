Військовослужбовець військової частини загинув, ще троє поранені від вибуху гранати у Вінниці

У ніч на четвер у Вінниці загинув солдат військової частини, ще троє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати.

"13 квітня близько пів на третю ночі на вулиці Замостянській стався вибух, унаслідок якого загинув 20-річний солдат однієї з військових частин. Ще троє його знайомих, серед яких 16-річна дівчина, дістали осколкових поранень", - повідомляє прес-служба Національної поліції України в четвер.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки. Разом із загиблим перебував 26-річний товариш, 16-річна дівчина і 20-річний мешканець Вінниці. Усі вони дістали осколкових поранень і госпіталізовані.

При огляді місця події поліція вилучила п'ять різнокаліберних патронів, стріляний тубус РПГ-26, дві димові шашки і три важеля до запалів осколкових гранат.

За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували в короткостроковій відпустці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з додатковою позначкою "нещасний випадок".