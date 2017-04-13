Події

11:32 13.04.2017

Військовослужбовець військової частини загинув, ще троє поранені від вибуху гранати у Вінниці

У ніч на четвер у Вінниці загинув солдат військової частини, ще троє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати.

"13 квітня близько пів на третю ночі на вулиці Замостянській стався вибух, унаслідок якого загинув 20-річний солдат однієї з військових частин. Ще троє його знайомих, серед яких 16-річна дівчина, дістали осколкових поранень", - повідомляє прес-служба Національної поліції України в четвер.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки. Разом із загиблим перебував 26-річний товариш, 16-річна дівчина і 20-річний мешканець Вінниці. Усі вони дістали осколкових поранень і госпіталізовані.

При огляді місця події поліція вилучила п'ять різнокаліберних патронів, стріляний тубус РПГ-26, дві димові шашки і три важеля до запалів осколкових гранат.

За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували в короткостроковій відпустці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з додатковою позначкою "нещасний випадок".

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО через необережне поводження зі зброєю загинули двоє військових

У Чорногорії затримано учасницю "газової схеми" Мусієнко, САП вживає заходів для її екстрадиції до України

Електронний реєстр відшкодування ПДВ усуває можливості для зловживань

НБУ отримав документи на погодження продажу української "дочки" Сбербанку

Уряд контролює проблему відпливу трудових кадрів на роботу в Європу - Кубів

ОСТАННЄ

Україна забезпечить рівні можливості для учасників "Євробачення", але вони мають поважати закон – МЗС

Полторак обговорив з представниками Конгресу США можливість надання Україні оборонного озброєння

Гройсман у четвер перебуває з робочою поїздкою в Кіровоградській області

Кабмін встановив можливість виплати у 2017 р. компенсації роботодавцям за 2014-2015 р. у сумі середньої зарплати мобілізованих співробітників

Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog7682.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА