Події

13:14 13.04.2017

Кличко зацікавився досвідом Баку у проведенні міжнародних масових заходів

Мер Києва Віталій Кличко відзначає зацікавленість у вивченні досвіду Баку в організації спортивних і культурних заходів.

"На зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у четвер - ІФ) ми обговорювали питання, пов'язані з розвитком наших відносин між Києвом та Баку. Дуже важливо, щоб ці відносини стали більш тісними. Йшлося про розвиток бізнесу, культурних і спортивних зв'язків", - сказав В. Кличко журналістам у Баку.

За його словами, Баку провів кілька років тому на високому рівні Євробачення. "Буквально через кілька тижнів у Києві розпочнеться Євробачення. Дуже цікаво дізнатися досвід Азербайджану в цьому напрямку", - зазначив він.

Він наголосив, що аудиторія Євробачення перевищує 200 млн осіб. "Приїжджає багато людей, туристи. Неможливо оцінити той медіаефект презентації міста, презентації країни. У цьому ключі нам є чого повчитися у Баку, використовувати той набутий позитивний досвід. Це стосується й інших заходів, які проходять у Баку", - додав В. Кличко.

Він зазначив, що його основним завданням на посаді мера Києва є проведення якомога більше різноманітних заходів.

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