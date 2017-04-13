Київрада ініціює екологічну перевірку заводу "Енергія"

Постійна комісія Київської міської ради (Київрада) з питань екологічної політики 12 квітня погодила проект рішення щодо проведення державної екологічної експертизи філії ПАТ "Київенерго" - сміттєспалювального заводу "Енергія" в Дарницькому районі міста.

Згідно з повідомленням прес-служби Київради, така перевірка дасть можливість оцінити вплив роботи заводу "Енергія" на стан навколишнього середовища, встановити його відповідність вимогам екологічного законодавства.

"Наразі місто шукає кошти, щоб встановити на підприємстві сучасну систему очищення газів. І хоча перевірки минулого року засвідчили, що кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу перебуває в межах норми, кияни, які проживають поруч, постійно скаржаться на сморід та задуху. Тому необхідно провести незалежну експертизу, і вже за її результатами складати план дій щодо осучаснення заводу", - наведено в повідомленні слова заступника голови комісії Сергія Пилипенка.

Як зазначено в повідомленні, проект рішення передбачає державну екологічну експертизу заводу "Енергія" за кошти міського бюджету. Екологічна комісія Київради звернулася до комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку вивчити можливість виділення необхідних коштів.