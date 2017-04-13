У Держприкордонслужбі попереджають про провокації ФСБ РФ проти українців

Російська сторона здійснює провокації проти громадян України на українсько-російському кордоні, повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"До уваги громадян України, які через обставини вимушені їздити до РФ. За нашою інформацією, ФСБ РФ спільно з прикордонниками під виглядом перевірки служби прикордонних і митних нарядів у російських пунктах пропуску періодично здійснює провокації проти громадян України. Використовуючи адміністративний вплив, тиск і погрози, російські силовики примушують українців перевозити через кордон так звані навчальні закладки у вигляді гранат та боєприпасів. Ці речі дають їм на російській території, перед російськими пунктами пропуску", - сказав О.Слободян на брифінгу в Києві в четвер.

Він наголосив, що українська сторона розцінює це як передумову для провокацій, які можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на кордоні "у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України начебто за спроби ввезти до РФ заборонені предмети, зокрема зброю та боєприпаси".

О.Слободян також поінформував, що на адмінмежі з Кримом зберігається висока активність ведення повітряної розвідки підрозділами РФ. Від початку місяця прикордонзагони зафіксували 12 польотів Мі-8 та десять випадків використання аеростатів.