Події

15:48 13.04.2017

Аграрії поки що компенсують зниження валютної виручки від блокади і втрати підприємств в ОРДЛО

Пропозиція валюти на українському ринку продовжує перевищувати попит, незважаючи на блокаду транспортного сполучення з ОРДЛО і втрату там контролю над українськими підприємствами, багато в чому завдяки зростанню аграрного експорту, заявила глава Національного банку Валерія Гонтарева.

"Блокада ОРДЛО і втрата підприємств не мала суттєвих наслідків на валютному ринку" - сказала вона на прес-конференції в Києві в четвер.

В.Гонтарева уточнила, що частка аграріїв у валютному виторгу в березні перевищила 40%, тоді як у січні була нижче 30%.

За її словами, високі експортні можливості зміцнили гривню, і дозволили Нацбанку активніше купувати валюту для резервів.

Глава НБУ уточнила, що чиста купівля валюти НБУ на ринку з початку 2017 року буа $242 млн, а чиста купівля банками готівкової валюти у населення - $ 457 млн.

В.Гонтарева підтвердила, що Нацбанк готовий скоротити викуп валюти в резерви для того, щоб мінімізувати негативний вплив блокади і втрати підприємств в ОРДЛО в разі його прояву.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб уточнив, що поки Нацбанк зберігає негативний прогноз від цього фактора для платіжного балансу країни в поточному році в $0,8 млрд.

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