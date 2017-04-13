Папа Франциск проведе обряд омивання ніг колишнім мафіозі

Папа римський Франциск проведе традиційний обряд омивання ніг колишнім мафіозі у в'язниці міста Пальяно (провінція Фрозіноне), повідомили в четвер італійські ЗМІ.

Під час обряду папа Франциск омиє, висушить і поцілує ноги кільком ув'язненим, колишнім членам мафії, які розкаялися у своїх злочинах.

"У всіх є право на помилку. Ми всі помилялися, так чи інакше", - сказав понтифік про ув’язнених в інтерв'ю італійській газеті "Републіка".

Папа Франциск також зазначив "недостатню віру в реабілітацію та реінтеграцію (колишніх ув'язнених - ІФ) в суспільство" з боку громадськості.

Омивання ніг є традиційним, укоріненим у богослужбовій практиці низки християнських церков, обрядом. У Євангелії описано омивання ніг апостолам, яке здійснив Ісус Христос перед Таємною Вечерею, в Сіонській світлиці в Єрусалимі.

Очоливши у 2013 році Римо-Католицьку церкву, папа Франциск першим вирішив винести обряд омивання ніг за межі Ватикану. Так, у 2013 році напередодні Великодня він омив ноги неповнолітнім правопорушникам у колонії, в 2014 році - людям похилого віку та інвалідам, у 2015 році – ув’язненим у тюрмі, а в 2016 році - підопічним центру для іммігрантів.