Події

16:25 13.04.2017

Кабмін подвоїв добові при відрядженні держслужбовців у межах України до 60 грн

Кабінет Міністрів України збільшив удвічі - до 60 грн – добові під час відрядження в межах України державних службовців і працівників, що фінансуються з державного бюджету організацій.

Згідно з постановою Кабміну №241 від 5 квітня, яку оприлюднено на сайті уряду, також із 250 до 600 грн було збільшено граничну суму витрат на найм житла за добу в межах України.

У повідомленні, доданому до постанови уряду, зазначено, що це рішення реалізовуватиметься в межах видатків, передбачених на утримання бюджетних установ.

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