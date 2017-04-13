"Нафтогаз" законтрактував газ в Європі на травень на $25-30 дешевше за газпромівський "контракт"

Ціна природного газу, закупленого НАК "Нафтогаз України" у європейських постачальників із постачанням у травні цього року, на $25-30 за 1000 куб. м нижча, ніж ціна за контрактом із "Газпромом", повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Завершили купувати планові обсяги імпортного газу на травень. З Європи. Ціна газу з Європи з постачанням у травні була нижча на 25-30 доларів, ніж ціна за контрактом із "Газпромом" у другому кварталі 2017 року", - написав він на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Ю.Вітренко нагадав, що "Нафтогаз" не купує газу у "Газпрому" вже понад 500 днів.

Головний комерційний директор уточнив, що на закупівлях із постачанням у травні різниця порівняно з можливими закупівлями у "Газпрому" становила щонайменше $21 млн, що виводить на обсяг законтрактованого газу близько 750 млн куб. м.

"Як бачимо, газ з Європи дешевший, ніж із Росії. І ми економимо, купуючи не у Росії", - зробив висновок представник "Нафтогазу".

Він наголосив, що умови купівлі у "Газпрому" для НАК усе одно неприйнятні, тому що платежі української компанії можуть бути зараховані в рахунок зобов'язань "бери-або-плати" без постачання газу.

Ю.Вітренко додав, що "Нафтогаз" на травень придбав газ у провідних європейських компаній, використовуючи кредит міжнародних банків під гарантію Світового банку з процентною ставкою на рівні 3%.