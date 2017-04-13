Події

17:39 13.04.2017

Заборона РФ українського рибпромислу у водах біля Криму може стати приводом для нового міжнародного позову

Якщо Росія спробує перешкоджати роботі українських рибалок у територіальних водах України в Криму, це може стати приводом для міжнародного позову проти Москви, заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Стосовно того, що хтось хоче заборонити нам у наших територіальних водах займатися рибним ловом, то я думаю, що це ще один... із тих випадків, який може перетворитися на черговий позов проти Російської Федерації", - сказала віце-прем'єр на брифінгу в Києві в четвер, відповідаючи на запитання про реакцію України на можливу заборону українським рибалкам працювати у водах біля Криму.

При цьому вона зазначила, що такий позов буде абсолютно обґрунтованим.

Як повідомлялося, 4 квітня кримський прикордонний загін, який діяв від імені РФ, зупинив українське риболовецьке судно "Рибалка Херсона" з метою його огляду. Прикордонна група висунула претензію про начебто порушення судном кордону 400 м, мотивуючи це тим, що судно, на їхню думку, зайшло до буферної зони. В результаті 4-годинного огляду було складено адміністративний протокол із зазначенням штрафних санкцій у розмірі 30 тис. рублів.

Під загрозою з боку кримських прикордонників конвоювати українське судно під арешт до найближчого порту АР Крим, капітан судна був вимушений поставити підпис під складеним протоколом, після чого кримські прикордонники покинули судно.

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