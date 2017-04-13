Технологічна компанія Bitfury створить для України нову систему зберігання даних за технологією Blockchain

Кабінет Міністрів домовився з американською технологічною компанією Bitfury Group про створення для України повномасштабної системи електронного управління за технологією блокчейн (Blockchain).

Як зазначається на сайті компанії, основними областями партнерства в пілотному проекті стане використання блокчейн в державних реєстрах та послуги, соціальне забезпечення, охорону здоров'я і секторі енергетики. Планується, що після завершення пілотного проекту програма пошириться на всі інші області, включаючи інформаційну безпеку.

"Технологія Blockchain, крім інших переваг, допоможе поліпшити захист державних реєстрів даних від несанкціонованого втручання, скоротити витрати для громадян, поліпшити загальну ефективність, підвищити ефективність інвестицій, збільшить інвестиційну привабливість України і допоможе знизити корупцію в усіх напрямках", - наголошується в прес-релізі .

З боку України угоду підписав голова Державного агентства з питань електронного уряду України Олександр Риженко.

"Ми розуміємо, що впровадження в сферу державних послуг новітніх технологій немає альтернативи. Блокчейн зарекомендував себе як хороша основа для зниження витрат, ефективності та прозорість уряду, що допоможе зменшити корупцію", - зазначив він.

Генеральний директор групи Bitfury Group Валерій Вавилов зазначив, що дане партнерство покращить життя українців.

"Блокчейн - це трансформована технологія, яка проста у використанні, недорога і безпечніша, ніж поточні системи", - зазначив він.

Блокчейн - це ланцюжок блоків транзакцій, вибудувана за певними правилами з формованих блоків транзакцій. Вперше термін з'явився як назва розподіленої бази даних, реалізованої в криптовалюта Bitcoin. Особливість системи полягає в тому, що вона здатна в реальному часі записувати і відслідковувати будь-які транзакції у всіх сферах застосування.