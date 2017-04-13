Події

19:30 13.04.2017

МЗС України рекомендує громадянам не відвідувати Єгипет через запровадження в цій країні надзвичайного стану

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від відвідування Єгипту протягом терміну дії надзвичайного стану, введеного в цій державі з 10 квітня 2017 року на три місяці.

Як повідомляє в четвер прес-служба МЗС України, згадані обмеження викликані суттєвою активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, зокрема "ІГІЛ", теракти яких все частіше спрямовуються проти мирних громадян, в тому числі з урахуванням їх релігійної приналежності.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також в пустельних районах на захід від долини річки Ніл; а також виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, Каїра і дельти річки Ніл, туристичних місць в її долині, на узбережжі Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді й Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

"У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, що перебувають під охороною і наглядом сил безпеки. У разі необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора ", - сказано в повідомленні.

Підвищену увагу також рекомендується проявляти під час святкування в Єгипті релігійних (зокрема християнських) свят і утримуватися від відвідування релігійних святинь.

Громадянам України рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, гроші і речі, які знадобляться в разі термінового залишення місця проживання.

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