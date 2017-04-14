Події

02:24 14.04.2017

ЦРУ звинуватило Wikileaks в зв'язках з Росією

Директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що організація Wikileaks працює на супротивників США, в тому числі - на Росію, повідомляє в четвер The Hill.

"Настав час назвати Wikileaks тим, чим вона є: недержавної ворожої розвідувальної службою, яку часто підтримують такі державні гравці як Росія", - заявив він.

При цьому Помпео послався на січневий звіт американського розвідувального співтовариства, в якому говорилося, що ГРУ використовувало вкрадені хакерами документи демократичної партії, щоб вплинути на результат виборів в США.

Глава ЦРУ додав, що такі люди, як засновник Wikileaks Джуліан Ассандж і інформатор цього сайту Едвард Сноуден, "завдали великої шкоди нашій національній безпеці. І вони продовжать робити це в довгостроковій перспективі".

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