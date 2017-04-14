Поліція Києва не має відомостей про можливі інциденти та провокації під час Великодня, але працює посилено

У поліції Києва немає інформації про підготовлювані інциденти та провокації на період Великодніх свят.

"Поки що у нас немає загрозливої інформації... або тієї, яка потребуватиме додаткових заходів безпеки", - сказав начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в п'ятницю.

Він нагадав, що поліція Києва і так працює в посиленому режимі напередодні Євробачення, а на Великодні свята додатково буде залучено до гарантування безпеки ще 1,5 тис. поліцейських. Особливу увагу, за словами А.Крищенка, буде приділено забезпеченню правопорядку біля культових споруд.

Начальник київського главку розповів, що 15-16 квітня в 136 культових спорудах столиці відбуватимуться богослужіння. А.Крищенко зазначив, що київські поліцейські посилять заходи безпеки біля церков і храмів, і попросив громадян із розумінням поставитися до можливої перевірки речей.

"В осіб, які викликатимуть підозру, поліція у рамках чинного законодавства може перевіряти речі", - пояснив він.

Крім того, начальник главку поліції додав, що буде посилено і групи вибухотехніків, оскільки напередодні вже була інформація про начебто мінування одного з храмів. У зв'язку з цим поліція допускає, що подібні дзвінки з інформацією про неправдиве мінування можуть бути і на Великодні свята.

А.Крищенко також поінформував про посилення нарядів поліції та можливі додаткові перевірки в метрополітені 15-16 квітня.

"Загалом, окрім ризиків, які у нас постійне, ми наразі не маємо інформації загрозливої або такої, яка потребує додаткових заходів безпеки", - наголосив він.

За його словами, заявок на проведення мітингів і демонстрацій політичного характеру в ці дні немає, встановлення металевих рамок не буде, перекриття доріг також не планується.

А.Крищенко також не став прогнозувати, яка кількість українців в ці дні приїде до столиці, орієнтовно очікується кілька мільйонів.