Події

11:42 14.04.2017

Поліція Києва не має відомостей про можливі інциденти та провокації під час Великодня, але працює посилено

У поліції Києва немає інформації про підготовлювані інциденти та провокації на період Великодніх свят.

"Поки що у нас немає загрозливої інформації... або тієї, яка потребуватиме додаткових заходів безпеки", - сказав начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в п'ятницю.

Він нагадав, що поліція Києва і так працює в посиленому режимі напередодні Євробачення, а на Великодні свята додатково буде залучено до гарантування безпеки ще 1,5 тис. поліцейських. Особливу увагу, за словами А.Крищенка, буде приділено забезпеченню правопорядку біля культових споруд.

Начальник київського главку розповів, що 15-16 квітня в 136 культових спорудах столиці відбуватимуться богослужіння. А.Крищенко зазначив, що київські поліцейські посилять заходи безпеки біля церков і храмів, і попросив громадян із розумінням поставитися до можливої перевірки речей.

"В осіб, які викликатимуть підозру, поліція у рамках чинного законодавства може перевіряти речі", - пояснив він.

Крім того, начальник главку поліції додав, що буде посилено і групи вибухотехніків, оскільки напередодні вже була інформація про начебто мінування одного з храмів. У зв'язку з цим поліція допускає, що подібні дзвінки з інформацією про неправдиве мінування можуть бути і на Великодні свята.

А.Крищенко також поінформував про посилення нарядів поліції та можливі додаткові перевірки в метрополітені 15-16 квітня.

"Загалом, окрім ризиків, які у нас постійне, ми наразі не маємо інформації загрозливої або такої, яка потребує додаткових заходів безпеки", - наголосив він.

За його словами, заявок на проведення мітингів і демонстрацій політичного характеру в ці дні немає, встановлення металевих рамок не буде, перекриття доріг також не планується.

А.Крищенко також не став прогнозувати, яка кількість українців в ці дні приїде до столиці, орієнтовно очікується кілька мільйонів.

ВАЖЛИВЕ

Турчинов про АТО: Наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром просуватися на схід

Визнанням заслуг ЗСУ буде збільшення бюджету оборони вдвічі - Гройсман

Екс-заступника директора ДП "Держзовнішінформ" взято під варту з правом застави в 2 млн грн - САП

Порошенко підписав закон про посилення відповідальності військових за порушення на службі

За минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по українських позиціях

ОСТАННЄ

СБУ затримала "лжемінера" харківського аеропорту

Гройсман допускає збільшення фінансування програми реімбурсації ліків на 250 млн грн у 2017 році

Кабмін виділив 29 млн грн Запорізькій області на завершення будівництва інженерних споруд для підвищення обороноздатності держави в зоні АТО

Поліція затримала в Київській області росіянина зі зброєю та вибухівкою

Холодницький зробив зауваження НАБУ щодо надмірного піару

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog7682.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА