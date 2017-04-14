Події

11:56 14.04.2017

Гройсман допускає збільшення фінансування програми реімбурсації ліків на 250 млн грн у 2017 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає збільшення фінансування державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів для лікування бронхіальної астми (БА), діабету другого типу та серцево-судинних захворювань (ССЗ) на 250 млн грн у 2017 році.

"Я не виключаю, що ми навіть цього року звернемося до парламенту, щоб збільшити фінансування на цю програму ще, наприклад, на 250 млн грн, як ми це собі прогнозуємо", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Він зазначив, що наразі до цієї програми підключилися ще не всі аптеки, як і не всі громадяни поінформовані про її можливості.

За словами В.Гройсмана, необхідно працювати над інформуванням громадян про програму "Доступні ліки" та наданням доступу до медичного забезпечення.

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