СБУ в Миколаєві затримала двох осіб, які намагалися поставити до РФ газотурбінне обладнання вартістю 124 тис. грн

Київ. 14 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Служба безпеки України в Миколаєві спільно з військовою прокуратурою та за сприяння адміністрації держпідприємства "Зоря" - "Машпроект" запобігла спробі постачання до Російської Федерації комплектуючих до газотурбінних двигунів (ГТД) військового призначення, які використовують на кораблях Військово-Морського флоту Російської Федерації.

Як повідомляє в п'ятницю прес-центр СБУ, зокрема оперативники спецслужби затримали працівника держпідприємства та місцевого бізнесмена, які намагалися вивезти з території заводу три агрегати, призначені для контролю температури газу в ГТД (загальна вартість 124 тис. грн).

Крім того, зловмисники намагалися вивезти 86 сопел до форсунок для ГТД, а також штампи і печатки, що мала легітимізувати перед іноземною стороною викрадені комплектуючі.

"Злодії діяли на замовлення громадянина РФ - представника комерційної структури, пов'язаної з військово-промисловим комплексом та газотранспортними компаніями Росії. Спроба контрабанди обладнання пояснюється тривалою відсутністю в РФ потужностей для самостійного серійного виробництва та ремонту газотурбінної техніки, що до 2014 року забезпечувалася виключно миколаївським підприємством", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили значну кількість обладнання, комплектуючих, а також креслення та специфікації, що підприємство раніше постачало на замовлення російської сторони.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.