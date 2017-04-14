Події

13:59 14.04.2017

До суду направлено справу екс-керівника підприємства, який не поставив МОЗ ліки на 42 млн грн

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з підприємств, який, будучи переможцем торгів на постачання антиретровірусних лікарських препаратів, завдав Міністерству охорони здоров'я матеріальної шкоди на суму понад 42 млн грн.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури, в 2014 році підприємець отримав від МОЗ як попередню оплату державні кошти в сумі понад 52 млн грн на закупівлю антиретровірусних препаратів.

"Проте підозрюваний поставив ліки лише на 10 млн грн, а решту коштів, перерахованих на рахунок очолюваного ним підприємства, в подальшому використав не за призначенням та вивів за кордон на рахунки структур, що не мають відношення до фармакологічного бізнесу, внаслідок чого завдав Міністерству охорони здоров'я та бюджету України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі на суму понад 42 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Дії підприємця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за якою передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

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