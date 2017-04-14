Події

15:12 14.04.2017

Постамент у центрі Києва, порожній із часу знесення пам'ятника Леніну, перетворять на розмаринову колону

Недержавна платформа сучасної культури "Ізоляція" та влада Києва мають намір на два тижні перетворити порожній із кінця 2013 року постамент у центрі столиці, на якому раніше був пам'ятник Леніну, у квітучу розмаринову колону.

"Ідея проекту "Ритуал природи" полягає у зверненні до цілющих сил природи: порожній п'єдестал пропонується вкрити живим розмарином. Іса Каррільйо пропонує нейтралізувати ідеологічну напругу навколо вакантного постаменту й запрошує містян на пошуки внутрішньої рівноваги та спокою. Наприкінці проекту рослини буде передано всім охочим", - йдеться в повідомленні на сайті проекту.

Цей проект став переможцем народного голосування у рамках проекту "Суспільна угода 2017".

Проект автора - мексиканки Іси Каррільйо буде реалізований фондом "Ізоляція" 3-17 травня 2017 року.

Згідно з інформацією на сайті "Ізоляції", це неприбуткова недержавна платформа сучасної культури, відкрита в 2010 році в Донецьку (Україна) на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. 9 червня 2014 року озброєні представники "ДНР" захопили цю територію.

Після цього "Ізоляція" переїхала на територію Київського суднобудівного заводу та продовжує здійснювати культурні проекти, підтримувати соціально активних художників і агентів змін у Києві, Україні та світі, а також виступає ресурсом для міжнародних кураторів, дослідників, художників та інших культурних діячів.

Як повідомлялося, ввечері 8 грудня 2013 року в центрі Києва група людей знесла з п'єдесталу пам'ятник Леніну, який стояв на Бессарабській площі неподалік вулиці Хрещатик.

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