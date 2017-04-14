Події

15:29 14.04.2017

В Ізраїлі озброєний ножем палестинець убив піддану Великобританії

Піддана Великобританії вбита в Єрусалимі палестинцем, напали на неї з ножем, повідомляє в п'ятницю газета The Times of Israel з посиланням на поліцію.

Невідомий напав на молоду жінку з кухонним ножем під час поїздки в швидкісному трамваї в Єрусалимі. Вона померла в лікарні від отриманих ран. В Ізраїлі вважають, що вона була студенткою, яка приїхала в країну з метою туризму.

Поліція затримала нападника, він був заарештований. Як з'ясувалося, 57-річний палестинець жив в Східному Єрусалимі.

За попередніми даними поліції, у нього є проблеми з психікою. Раніше в цьому році він намагався накласти на себе руки, а також був визнаний винним в сексуальних домаганнях до своєї дочки в 2011 році.

Також наголошується що через різку зупинку транспорту постраждали два пасажири: удар по животу отримала 30-річна вагітна жінка, а 50-річний чоловік пошкодив ногу.

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