ГПУ підозрює ПриватБанк в умисному невигідному кредитуванні пов'язаних осіб під час рефінансування НБУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) підозрює керівництво Приватбанку (Дніпро) в умисному невигідному кредитуванні пов'язаних структур у період рефінансування банки Національним банком України (НБУ), повідомило видання "Наші гроші".

За даними видання, про це свідчить постанова Печерського районного суду Києва від 5 квітня 2017 року.

За даними слідства, що розслідує відповідну кримінальну справу, кредити зокрема були надані: ТОВ "Океанмаш", ТОВ "Тайлон", ТОВ "Ел Ті Груп", ТОВ "Агенція Новий світ", ТОВ "Фрилайн", ТОВ "Фрилайн", ТОВ "Зернопоставка-м", ТОВ "Канделла", ТОВ "ВПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування будинків" (Дніпро).

У постанові суду відсутнє уточнення щодо часу укладення кредитних угод, вказується, що більшість кредитів були надані під 9% річних за середньої вартості ресурсів 17%.

Поручителем за кредитами виступило ТОВ "Приватофіс" (Дніпро), у власності якої перебували 415 об'єктів нерухомості. Водночас, жоден з цих об'єктів не був заставним майном за кредитами.

На думку слідства, посадові особи Приватбанку, знаючи про заборону на проведення активних операцій з пов'язаними особами, продовжували надавати кредити за економічно невигідним банку умовам і таким чином витратили кошти в особливо великих розмірах. Це призвело до заборгованості перед банком на суму понад 372,78 млн грн.

У результаті, суд вирішив задовольнити клопотання слідчих ГПУ, які розслідують відповідне кримінальне провадження та наклав арешт на всі 415 об'єктів нерухомості у власності ТОВ "Приватофіс".

За даними видання "Наші гроші", засновниками ТОВ "Приватофіс" є близькі до екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського фірми, з якими банк уклав угоду. Бенефіціарієм ТОВ є житель Дніпра Петро Клименко.

Як повідомлялося, уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію фінустанови, унаслідок чого держава отримала 100% в його капіталі. Для цього Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд грн, з яких на 9,8 млрд грн – в 2017 році.

На початку лютого 2017 року голова правління Приватбанку Олександр Шлапак допустив необхідність чергової капіталізації фінустанови після завершення аудиту його капіталу.

ПриватБанк має намір повідомити Мінфін і НБУ про суму необхідної докапіталізації на початку квітня. За даними глави банку, зазначена сума міститиме як кіпрські, так і кримські активи фінустанови.

У свою чергу, голова Національного банку України Валерія Гонтарева 10 квітня заявила, що пост-аудит Приватбанку після його націоналізації виявив додаткові проблеми у банку: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля було видано пов'язаним особам.

Крім того, посадові особи банку в останню ніч провели шахрайські операції на суму понад 16 млрд грн. За даними голови НБУ це зажадає додаткової докапіталізації банку з боку держави.

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає випуск державою в 2017 році облігацій на суму до 98 млрд грн, або 3,6% ВВП, для докапіталізації банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Водночас у них відсутнє уточнення щодо передбачуваних банків і сума, на яку буде докапіталізовано ФГВФО.