Події

23:18 14.04.2017

У США заявили про аналіз варіантів застосування сили по відношенню до КНДР

У США вивчають ряд можливих варіантів застосування військової сили проти КНДР, повідомляють в п'ятницю південнокорейські ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації.

За його словами, віце-президент США Майк Пенс під час візиту до Південної Кореї на наступному тижні має намір обговорити це питання з командувачем силами США на південнокорейській території - генералом Вінсентом Бруксом.

"В даний час ми вивчаємо ряд можливих військових варіантів, але ми уважно розглянемо цю тему під час дискусій з генералом Бруксом", - заявив співрозмовник журналістів.

Він не став уточнювати, чи розглядаються виключно заходи оборонного характеру або ж можливі превентивні удари по Північній Кореї.

"Ми не збираємося відкрито повідомляти про можливі майбутні ініціативи в тому, що стосується військової сфери або ж сфери національної безпеки", - сказав представник адміністрації США.

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ОСТАННЄ

В мережі вже є індивідуальні результати з пробних тестів із ЗНО В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» розміщені результати пробного ЗНО з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов. Результати за шкалою 1–12 та шкалою 100–200 отримали лише ті учасники, які внесли свої відповіді до сервісу визначення результатів. Таблиці переведення тестових балів розміщені в розділі «Пробне ЗНО». Робоча група Українського центру з питань установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів учасників пробного ЗНО встановила пороговий бал з кожного предмета: історія України – 26 математика – 12 біологія – 28 географія –29 хімія – 20 фізика – 15 іноземні мови – 16 російська мова – 29. Пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. При встановлені порогу «склав/не склав» враховується кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО. Абітурієнти, результати яких були не нижчими від «порогового бала», отримали оцінку за шкалою 100–200 балів. Нагадуємо, що результати пробного тестування не використовують для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

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