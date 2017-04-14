У США заявили про аналіз варіантів застосування сили по відношенню до КНДР

У США вивчають ряд можливих варіантів застосування військової сили проти КНДР, повідомляють в п'ятницю південнокорейські ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації.

За його словами, віце-президент США Майк Пенс під час візиту до Південної Кореї на наступному тижні має намір обговорити це питання з командувачем силами США на південнокорейській території - генералом Вінсентом Бруксом.

"В даний час ми вивчаємо ряд можливих військових варіантів, але ми уважно розглянемо цю тему під час дискусій з генералом Бруксом", - заявив співрозмовник журналістів.

Він не став уточнювати, чи розглядаються виключно заходи оборонного характеру або ж можливі превентивні удари по Північній Кореї.

"Ми не збираємося відкрито повідомляти про можливі майбутні ініціативи в тому, що стосується військової сфери або ж сфери національної безпеки", - сказав представник адміністрації США.